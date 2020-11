Bolivia: magistratura emette divieto di fuoriuscita dal paese per ministri uscenti di Interni e Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi interventi della magistratura boliviana descrivono un cambio nel clima politico del paese, successivo alla vittoria del partito dell'ex presidente Morales, il Movimiento al Socialismo (Mas), alle elezioni generali di metà ottobre. Alla fine del mese il Tribunale dipartimentale della capitale della Bolivia, La Paz, aveva revocato un ordine di cattura emesso contro l'ex presidente Morales per i delitti di sedizione e terrorismo. "Nell'analisi procedurale il giudice ha riscontrato che sono stati lesi alcuni diritti della difesa, dato che il mandato nei confronti dell'ex presidente non è stato emanato correttamente e non si è tenuto conto del fatto che attualmente si trova all'estero", ha affermato il presidente dello stesso tribunale, Jorge Quino. Il pubblico ministero che porta avanti la causa, Marco Cossio, ha sottolineato per parte sua che la decisione del tribunale non significa che l'inchiesta non proseguirà. Ma la sentenza ha di fatto aperto le porte a un possibile rientro di Evo in Bolivia, atteso attorno all'11 novembre, esattamente un anno dopo la precipitosa fuga in Messico. (segue) (Abu)