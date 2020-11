Elezioni Usa: Trump, Biden non deve dichiararsi presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha scritto che il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, "non deve rivendicare a torto la carica di presidente. Potrei avanzare anche questa richiesta", ha scritto Trump su Twitter. "Il procedimento legale è appena iniziato!", ha aggiunto. "Gli statunitensi meritano una totale trasparenza, perseguiremo ogni via legale", ha scritto in giornata Trump in un comunicato stampa. Il tycoon continua a denunciare brogli e afferma di voler portare "la controversia legale" sul voto fino alla Corte suprema. Secondo lo Stato della Georgia, non c'è nessuna frode rilevata nel voto. Disordini intanto in tutto il Paese, con lo schieramento della Guardia nazionale. In attesa del'esito delle elezioni Usa, la Fed lascia per ora i tassi di interesse invariati.(Nys)