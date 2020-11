Covid: si sfiorano i 38 mila casi ma è record assoluto di tamponi, oltre 234 mila in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 37.809 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, rispetto ai 34.505 di ieri. I decessi sono oggi 446, uno in più rispetto alla giornata di ieri. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che i dimessi/guariti sono 10.586, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 322.925. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (9.934), la Campania (4.508), il Piemonte (4.878), il Veneto (3.297), il Lazio (2.699) ed l'Emilia Romagna (1.953).Continua l'aumento quotidiano del numero di tamponi effettuati, che comporta al momento una crescita proporzionale del numero dei soggetti positivi individuati. Crescita che, come spiegato ieri dal commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, è sì grave ma "non fuori controllo". Questo grazie anche al numero di test effettuati, che nella giornata di oggi ha raggiunto il massimo storico da inizio emergenza: ben 234.245 rispetto ai 219.884 di ieri.Un numero impressionante se paragonato con quanto avveniva a marzo ed aprile quando il numero di test difficilmente superava quota 30 mila. Inoltre, come spiegato sempre dal commissario Arcuri, l'obiettivo è quello di aumentare in numero dei tamponi nei prossimi giorni e di effettuare quotidianamente anche 100 mila test rapidi. (Rin)