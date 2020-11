Argentina: il 10 novembre missione Fmi, focus su negoziato nuovo programma di assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) sarà a Buenos Aires a partire dal 10 novembre "per iniziare il negoziato formale con le autorità argentine su un nuovo programma di assistenza al piano economico del governo". Lo ha riferito in una nota l'ufficio stampa dell'istituzione multilaterale, sottolineando che "il dialogo sarà centrato sull'agenda fiscale, monetaria e strutturale delle autorità argentine nel medio termine con l'obiettivo di raggiungere la stabilità macroeconomica e porre le basi di una crescita inclusiva e sostenibile". L'Fmi precisa inoltre che "non c'è una data stabilita per la conclusione dei negoziati". "Il nostro obiettivo continua ad essere quello di appoggiare il popolo argentino a superare le complesse sfide macroeconomiche che affronta il paese e porre le basi di un'economia stabile e un futuro più prospero", conclude la nota. La missione sarà guidata dal vicedirettore del dipartimento dell'emisfero occidentale, Julie Kozack, e dal capo missione per l'Argentina, Luis Cubeddu. (segue) (Abu)