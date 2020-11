Camera: martedì audizione Brusaferro su strategia prevenzione Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 10 novembre, alle ore 17, la commissione Affari sociali svolge il seguito dell'audizione, in videoconferenza, di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, sul rapporto dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute: "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" e sullo stato attuale del monitoraggio e del tracciamento dei contagi. A seguire, su tematiche inerenti all'emergenza epidemiologica in atto, con particolare riferimento all'evoluzione della seconda ondata dell'epidemia, la Commissione svolge le seguenti audizioni: ore 17.30 Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe; ore 18.30 Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova e direttore dell'unità operativa complessa di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera. (Com)