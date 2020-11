© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel Lazio:VARIE- Il nuovo Presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo, eletto lo scorso 30 ottobre, renderà omaggio, come avvio simbolico del suo mandato, alla lapide di Ugo Forno, giovanissimo partigiano, medaglia d'oro al merito civile, ucciso dai nazisti a 12 anni il 5 giugno 1944. Parco Virgiliano, in via Nemorense a Roma. (ore 11)- Manifestazione del movimento Gilet arancioni contro il governo. Piazza Bocca della Verità a Roma. (ore 10)(Rer)