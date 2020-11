Italia-India: vertice bilaterale, definite aree di cooperazione per rafforzare partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il primo ministro della Repubblica dell'India, Narendra Modi, che si è tenuto oggi in videoconferenza, si è concluso con l’adozione di una dichiarazione congiunta e di un piano d’azione per il periodo 2020-24 che identifica le principali aree di cooperazione per rafforzare il partenariato bilaterale. I due leader hanno anche concordato sull’opportunità di collaborare negli ambiti multilaterali, con l’obiettivo di contrastare la pandemia di coronavirus, rilanciare l’economia internazionale e combattere i cambiamenti climatici, anche sfruttando le presidenze consecutive del G20, quella italiana nel 2021 e quella indiana nel 2022. In occasione del summit sono state concluse diverse intese fra istituzioni e imprese dei due Paesi. Sia Conte sia Modi hanno espresso soddisfazione dopo il colloquio. Il presidente del Consiglio, su Twitter, ha definito il vertice “molto positivo”. “Le nostre relazioni bilaterali, in tutti i campi, e la nostra cooperazione nel quadro multilaterale si rafforzeranno. Le nostre presidenze consecutive del G20 costituiranno un’opportunità unica per collaborare e dare forma a un futuro migliore”, ha scritto. Modi, sullo stesso social network, ha parlato di uno “scambio produttivo” e di una “crescente cooperazione”. (segue) (Res)