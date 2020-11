Italia-India: vertice bilaterale, definite aree di cooperazione per rafforzare partenariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il comunicato congiunto la discussione è stata approfondita e sono stati riscontrati “progressi significativi nelle relazioni bilaterali negli ultimi due anni”, ovvero dalla visita di Conte a Nuova Delhi del 2018. I due leader si sono impegnati a “mettere in sinergia il partenariato”, osservando un “elevato grado di convergenza negli interessi politici, economici e strategici dei due paesi che fornisce una base duratura per un partenariato a lungo termine”, e a “rafforzare l’impegno economico”. In particolare è stata sottolineata la necessità di intensificare la cooperazione in materia di alta tecnologia, energia pulita e sviluppo del settore energetico, infrastrutture e trasformazione alimentare. A questo proposito, i “campioni nazionali” e le piccole e medie imprese sono stati incoraggiati a esplorare nuove strade di cooperazione e saranno promossi “schemi finanziari innovativi”. (segue) (Res)