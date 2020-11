Italia-India: vertice bilaterale, definite aree di cooperazione per rafforzare partenariato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’economia, i partner puntano innanzitutto a migliorare l’ambiente imprenditoriale e a incrementare il contributo italiano ai programmi indiani “Make in India” e “Assembled in India for the world”. Viene sottolineata la complementarità delle economie dei due Paesi e vengono citati come settori di punta la trasformazione dei prodotti alimentari, l’industria manifatturiera e la finanza. La Commissione mista per la cooperazione economica (Jcec), il principale meccanismo esistente nel campo, si riunirà nel 2021. Nel capitolo dedicato al partenariato scientifico e tecnologico vengono ipotizzati nuovi strumenti bilaterali specifici per la cooperazione nei campi della biotecnologia, della ricerca spaziale, della sanità e della tecnologia applicata alla protezione del patrimonio culturale. Sicurezza alimentare, cambiamento climatico, gestione delle risorse idriche, efficienza delle risorse ed economia circolare, gestione dei rifiuti, biodiversità e degrado del suolo sono i settori in cui “India e Italia sono pronte a rafforzare la loro collaborazione”. Infine, il piano d’azione punta al rafforzamento del partenariato nel campo delle industrie culturali e creative. (segue) (Res)