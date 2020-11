Italia-India: vertice bilaterale, definite aree di cooperazione per rafforzare partenariato (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I documenti di cooperazione firmati in occasione del vertice sono 15 e spaziano in svariati ambiti. Un memorandum d’intesa in materia di commercio e investimenti è stato siglato tra l’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e Invest India, l’Agenzia nazionale per la promozione e facilitazione degli investimenti del governo indiano. Un altro protocollo è volto a promuovere il cofinanziamento tra la Cassa depositi e prestiti (Cdp) e il Fondo nazionale per gli investimenti e le infrastrutture (Niif) dell’India. Fincantieri ha sottoscritto due protocolli d’intesa col costruttore indiano Cochin Shipyard Limited (Csl): uno sulla progettazione e costruzione di navi, l’altro sulle riparazioni e il refitting. Snam ne ha sottoscritti quattro: uno con Adani Entreprises per promuovere la transizione energetica, uno con Adani Gas per l’apertura di uno stabilimento di compressori per Gnc (gas naturale compresso), il terzo con Greenko per lo sviluppo di idrogeno verde e il quarto con Indian Oil Corporation (Ioc) per lo sviluppo di infrastrutture del gas. Indian Oil Corporation ha firmato anche un memorandum d’intesa con NextChem, la controllata per la chimica verde e le tecnologie per la transizione energetica di Maire Tecnimont, per progetti focalizzati sul riciclo delle plastiche. (segue) (Res)