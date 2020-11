Italia-India: vertice bilaterale, definite aree di cooperazione per rafforzare partenariato (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è poi un addendum al Protocollo esecutivo per la cooperazione scientifica e tecnologica sui progetti industriali. Un memorandum riguarda la pesca e coinvolge l’Associazione nazionale delle aziende ittiche (Assoittica) e l’Associazione degli esportatori di pesce d’India (Seai). Diversi i documenti in materia di cultura, ricerca e media. Un protocollo ha per oggetto il restauro e la tutela dei monumenti e impegna l’Istituto indiano di tecnologia di Kanpur, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, la Soprintendenza archeologica dell’India (Asi) e la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Venezia. Uno scambio di note tra governi riguarda le procedure di approvazione delle coproduzioni audiovisive. Asian News International (Ani) e Rcs Media Group hanno sottoscritto un memorandum per lo scambio gratuito di contenuti. Infine, ZeLIG, scuola di documentario, televisione e new media di Bolzano, e l’istituto di Calcutta Satyajit Ray Film and Television Institute (Srfti) si sono accordati per lo scambio di studenti. (Res)