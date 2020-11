Vertice Italia-India, definite aree di cooperazione per rafforzare il partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice fra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il primo ministro della Repubblica dell'India, Narendra Modi, che si è tenuto oggi in videoconferenza, si è concluso con l’adozione di una dichiarazione congiunta e di un piano d’azione per il periodo 2020-24 che identifica le principali aree di cooperazione per rafforzare il partenariato bilaterale. I due leader hanno anche concordato sull’opportunità di collaborare negli ambiti multilaterali, con l’obiettivo di contrastare la pandemia di coronavirus, rilanciare l’economia internazionale e combattere i cambiamenti climatici, anche sfruttando le presidenze consecutive del G20, quella italiana nel 2021 e quella indiana nel 2022. In occasione del summit sono state concluse diverse intese fra istituzioni e imprese dei due Paesi. Sia Conte sia Modi hanno espresso soddisfazione dopo il colloquio. Il presidente del Consiglio, su Twitter, ha definito il vertice “molto positivo”. “Le nostre relazioni bilaterali, in tutti i campi, e la nostra cooperazione nel quadro multilaterale si rafforzeranno. Le nostre presidenze consecutive del G20 costituiranno un’opportunità unica per collaborare e dare forma a un futuro migliore”, ha scritto. Modi, sullo stesso social network, ha parlato di uno “scambio produttivo” e di una “crescente cooperazione”.Secondo il comunicato congiunto la discussione è stata approfondita e sono stati riscontrati “progressi significativi nelle relazioni bilaterali negli ultimi due anni”, ovvero dalla visita di Conte a Nuova Delhi del 2018. I due leader si sono impegnati a “mettere in sinergia il partenariato”, osservando un “elevato grado di convergenza negli interessi politici, economici e strategici dei due paesi che fornisce una base duratura per un partenariato a lungo termine”, e a “rafforzare l’impegno economico”. In particolare è stata sottolineata la necessità di intensificare la cooperazione in materia di alta tecnologia, energia pulita e sviluppo del settore energetico, infrastrutture e trasformazione alimentare. A questo proposito, i “campioni nazionali” e le piccole e medie imprese sono stati incoraggiati a esplorare nuove strade di cooperazione e saranno promossi “schemi finanziari innovativi”.Conte e Modi hanno anche convenuto di individuare priorità comuni nell’ambito del G20 e di collaborare per un’agenda globale orientata allo sviluppo che affronti, tra l’altro, l’impatto della pandemia. Entrambi hanno concordato sulla necessità di un approccio multilaterale inclusivo alla protezione della salute, nel quadro delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). È stata anche sottolineata la necessità che i negoziati per gli accordi commerciali e di investimento tra l’India e l’Unione europea riprendano al più presto. I due capi di governo hanno manifestato la volontà di espandere ulteriormente l’impegno nel settore della difesa e sicurezza, anche attraverso una maggiore cooperazione tecnologica. Più in generale, i due paesi intendono migliorare la collaborazione nella ricerca scientifica e tecnologica. È stata sottolineata l'importanza della cooperazione spaziale per scopi pacifici. Pertanto l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) lavoreranno per ampliare alcune aree di interesse comune. Le parti hanno ribadito, inoltre, il ruolo cruciale della connettività per la crescita economica. È stato confermato, infine, il comune impegno per l’attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) e dell’Accordo di Parigi.Il piano d’azione stabilisce obiettivi strategici e meccanismi e si articola in quattro pilastri: dialogo politico a livello bilaterale e coordinamento nelle sedi multilaterali; impegno economico; scienza e tecnologia; cooperazione culturale e scambi interpersonali. Per quanto riguarda il pilastro politico l’obiettivo prioritario è “raggiungere una comprensione comune, una convergenza di interessi e decisioni operative concordate su tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali”. A ciò si aggiungono la lotta congiunta alla “minaccia senza precedenti” della pandemia di, con riferimento anche allo sviluppo di un vaccino, e il rafforzamento della cooperazione di difesa e sicurezza. Tra le priorità indicate ci sono la riduzione e la gestione del rischio di catastrofi, attraverso una più stretta interazione tra il dipartimento della Protezione civile e l’Autorità nazionale indiana per la gestione dei disastri (Ndma), e la lotta al cambiamento climatico, anche mediante l'adesione italiana all’Alleanza solare internazionale (Isa) promossa dall’India.Per quanto riguarda l’economia, i partner puntano innanzitutto a migliorare l’ambiente imprenditoriale e a incrementare il contributo italiano ai programmi indiani “Make in India” e “Assembled in India for the world”. Viene sottolineata la complementarità delle economie dei due Paesi e vengono citati come settori di punta la trasformazione dei prodotti alimentari, l’industria manifatturiera e la finanza. La Commissione mista per la cooperazione economica (Jcec), il principale meccanismo esistente nel campo, si riunirà nel 2021. Nel capitolo dedicato al partenariato scientifico e tecnologico vengono ipotizzati nuovi strumenti bilaterali specifici per la cooperazione nei campi della biotecnologia, della ricerca spaziale, della sanità e della tecnologia applicata alla protezione del patrimonio culturale. Sicurezza alimentare, cambiamento climatico, gestione delle risorse idriche, efficienza delle risorse ed economia circolare, gestione dei rifiuti, biodiversità e degrado del suolo sono i settori in cui “India e Italia sono pronte a rafforzare la loro collaborazione”. Infine, il piano d’azione punta al rafforzamento del partenariato nel campo delle industrie culturali e creative.I documenti di cooperazione firmati in occasione del vertice sono 15 e spaziano in svariati ambiti. Un memorandum d’intesa in materia di commercio e investimenti è stato siglato tra l’Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e Invest India, l’Agenzia nazionale per la promozione e facilitazione degli investimenti del governo indiano. Un altro protocollo è volto a promuovere il cofinanziamento tra la Cassa depositi e prestiti (Cdp) e il Fondo nazionale per gli investimenti e le infrastrutture (Niif) dell’India. Fincantieri ha sottoscritto due protocolli d’intesa col costruttore indiano Cochin Shipyard Limited (Csl): uno sulla progettazione e costruzione di navi, l’altro sulle riparazioni e il refitting. Snam ne ha sottoscritti quattro: uno con Adani Entreprises per promuovere la transizione energetica, uno con Adani Gas per l’apertura di uno stabilimento di compressori per Gnc (gas naturale compresso), il terzo con Greenko per lo sviluppo di idrogeno verde e il quarto con Indian Oil Corporation (Ioc) per lo sviluppo di infrastrutture del gas. Indian Oil Corporation ha firmato anche un memorandum d’intesa con NextChem, la controllata per la chimica verde e le tecnologie per la transizione energetica di Maire Tecnimont, per progetti focalizzati sul riciclo delle plastiche.C’è poi un addendum al Protocollo esecutivo per la cooperazione scientifica e tecnologica sui progetti industriali. Un memorandum riguarda la pesca e coinvolge l’Associazione nazionale delle aziende ittiche (Assoittica) e l’Associazione degli esportatori di pesce d’India (Seai). Diversi i documenti in materia di cultura, ricerca e media. Un protocollo ha per oggetto il restauro e la tutela dei monumenti e impegna l’Istituto indiano di tecnologia di Kanpur, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, la Soprintendenza archeologica dell’India (Asi) e la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Venezia. Uno scambio di note tra governi riguarda le procedure di approvazione delle coproduzioni audiovisive. Asian News International (Ani) e Rcs Media Group hanno sottoscritto un memorandum per lo scambio gratuito di contenuti. Infine, ZeLIG, scuola di documentario, televisione e new media di Bolzano, e l’istituto di Calcutta Satyajit Ray Film and Television Institute (Srfti) si sono accordati per lo scambio di studenti. (Res)