Roma: assessore Politiche abitative, liquidate più di 5 mila domande bonus affitto

- Per il bonus affitto, ad oggi sono state liquidate più di 5.000 delle oltre 6.200 domande pagabili su un totale di 25.200 istanze istruite dal dipartimento. Lo scrive su Facebook l'assessore al patrimonio e politiche abitative di Roma, Valentina Vivarelli. "Voglio aggiornarvi sull'erogazione del bonus affitto 2020. Ad aprile, in pieno lockdown nazionale, abbiamo presentato il bando pubblico per il bonus affitto 2020 e messo a disposizione dei cittadini, per la prima volta, una procedura di richiesta online - spiega l'assessore -. Una modalità sicura, semplice e immediata per chiunque, senza la necessità di accesso tramite Spid, come testimoniano le 44mila domande giunte online. Il Dipartimento sta lavorando una mole di richieste, quasi 50 mila, che non ha paragoni con nessuna città d'Italia: a Milano le domande sono state 17mila, in tutto il Veneto, con una popolazione di 4,9 milioni di abitanti, circa 19mila - sottolinea Vivarelli -. Per erogare nel minor tempo possibile il contributo direttamente alle famiglie in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione, è stata adottata una nuova procedura per il pagamento in contemporanea di centinaia di contributi tramite Iban diretto sul conto corrente dell'affittuario. Ad oggi sono state liquidate più di 5000 delle oltre 6200 domande pagabili su un totale di 25.200 istanze istruite dal Dipartimento. Il resto delle domande sono escluse per mancanza dei requisiti previsti dalla Delibera Regione Lazio 176/2020 o da integrare con documentazione". (segue) (Com)