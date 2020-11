Elezioni Usa: Trump, serve trasparenza e seguiremo tutte vie legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli statunitensi meritano una totale trasparenza" sul voto: "perseguiremo ogni via legale". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un comunicato diffuso dalla sua campagna elettorale. Intanto il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti Joe Biden ha raddoppiato il suo vantaggio sul presidente uscente Donald Trump nello Stato di Nevada, dove al momento si registrano a suo favore 22mila e 76 voti. Lo riferiscono i media locali, precisando che in Nevada - dove sono in gioco sei grandi elettori - lo spoglio dei voti è attualmente al 91 per cento del totale. Da fonti della campagna Biden è atteso intanto per la serata un discorso del candidato. (Nys)