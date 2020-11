Francia: Covid, nuovo record con 60.486 nuovi casi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati 60.486 casi di coronavirus, un record dall'inizio della crisi sanitaria. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie. I decessi sono stati più di 800. Di questi, 405 sono avvenuti nell'ultima giornata in ospedale, mentre 430 nelle case di risposo per anziani dal 3 novembre ad oggi. Il bilancio complessivo delle morti da coronavirus in Francia è di 39.865. Attualmente sono ricoverate 28.979 persone, 553 più di ieri. (Frp)