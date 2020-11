Roma: Acea, mercoledì sospensione idrica in alcune zone Guidonia Montecelio per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 comunica in una nota che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria, urgenti e non differibili, volti a migliorare l'efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Guidonia Montecelio nella notte tra l’11 e il 12 novembre. Acea spiega che di conseguenza "dalle ore 22 di mercoledì 11 novembre alle ore 5 di giovedì 12 novembre 2020, si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti". Per la zona di Guidonia centro: via Roma, via Pantano, via Casal Bianco, via Bordin, via della Pietrara, via Colleferro, via Guidonia, via Dell’Unione, via Umberto Maddalena, via Visintini, viale Montecelio, via Leonardo da Vinci, via Francesco Zambeccari, via dei Cavalieri di Vittorio Veneto, via Formello, via Costantino, via degli Spagnoli, via Appio Claudio, via Quintilio Varo, via Marco Aurelio, via Colle Giannetta, via Traiano, via Caracalla, via Ottaviano, via Caio Cestio, via Domizia, via Tarquinio Prisco, via Cicerone, via Pantano, via Cecilia Metella, via Gabelli, via Scipione l'Africano, via Numa Pompilio, via Enrico Pezzi, via Enea Rossi, via Per Sant'Angelo, via delle Casette, via Arno, via Piave, via Tevere, Via Po, via Giulio Douhet, via Belice, via Leonardo da Vinci, via Collefarina, viaBoccuzzi. (segue) (Rer)