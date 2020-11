Roma 2021: Calenda, M5s disastro, se Pd ha cambiato idea lo dica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il legame tra Pd e M5s a Roma, "il Pd ha sempre detto che la gestione M5s è stata un disastro, se ha cambiato idea lo capisco ma lo deve dire. Non può continuare a fare melina". Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, ospite a "Otto e mezzo" su La 7. "Non ho preteso che il Pd mi appoggiasse, ma dico al Pd quello che ho detto io stesso a Bonaccini: l'ho appoggiato perché pensavo fosse il migliore, e se loro pensano questo di me mi devono sostenere", ha concluso Calenda.(Rer)