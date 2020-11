Roma 2021: Calenda a Raggi, no a giochini, potrei dire "non hai fatto mai nulla"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per occuparsi delle periferie non si deve per forza nascere lì. "Roma è la città che è peggiorata di più tra le 27 europee. Non rispondo alla Raggi perché siamo in un periodo di difficoltà, le ho fatto anche i miei auguri per la sua guarigione". Però dico a Raggi "di rispondere sul merito perché se iniziamo a fare questo giochino: io le potrei dire che non ha mai fatto niente in vita sua, quindi come pensa di gestire Roma?". Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, ospite a "Otto e mezzo" su La 7. "Questa è la linea di attacco: mi hanno detto 'tuo nonno era un regista e un ambasciatore': bene - ha aggiunto Calenda - non ho fatto né il regista né l'ambasciatore, lavoro da quando avevo 18 anni, mi sono pagato l'università, ho avuto successo e ho guadagnato molti soldi nel settore privato e sono tornato a lavoro e a candidarmi in una cosa che in questo momento pare non voglia fare nessuno, perché a parte la Raggi non c'è nessun candidato", ha concluso Calenda. (Rer)