Governo: Conte, uscire da crisi è mio impegno, varo decreto Ristori bis "in queste ore"

- Il decreto Ristori-bis sarà varato dal governo nelle prossime ore. Lo annuncia il presidente del Consiglio in un post su Instagram. Giuseppe Conte scrive che "in una fase così critica della nostra storia dare un aiuto concreto e immediato a chi è in difficoltà è necessario per proteggere il nostro presente e il nostro futuro. E' un impegno che ho preso di fronte a tutto il Paese, a tutti i cittadini italiani. Tutto il governo è al lavoro per questo". Conte aggiunge che "proprio in queste ore stiamo finalizzando il decreto Ristori bis con cui rafforziamo la rete di protezione e di sostegno per tutte le attività economiche che si trovano nelle zone a maggior rischio. Dobbiamo fare tutto ciò che è necessario, con rapidità e efficacia, per uscire tutti insieme dalla crisi al più presto", conclude Conte. (Rin)