Americhe: Messico diventa azionista "Serie A" della Corporacion andina de fomento (Caf)

- Dopo 30 anni di "lavoro congiunto", il Messico è divenuto membro a tutti gli effetti della Corporacion andina de Fomento (Caf), banca di sviluppo multilaterale con sede a Caracas. L'intesa è stata firmata dal ministro delle Finanze del Messico, Arturo Herrera e dal presidente esecutivo della Caf, Luis Carranza nell'ambito delle cerimonie per il 50esimo anniversario dell'istituzione. Il paese nordamericano - che con il suo grado di azionista "Serie C" era stato nel 1990 il primo paese non andino ad aderire - potrà ora "avere un maggiore accesso alle risorse finanziarie di lungo periodo", si legge in una nota che riferisce anche di nuovi margini di "cooperazione tecnica" per lo sviluppo sostenibile. La firma dell'intesa - che fa scattare la qualifica di azionista "Serie A" - consente inoltre al Messico di disporre di un seggio permanente nel Direttivo. La Caf ha iniziato le operazioni nel 1970 con un capitale di 25 milioni di dollari versato dai cinque paesi fondatori (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela). Ad oggi i paesi azionisti sono 19, con oltre 47 miliardi di dollari in attivi e circa 13 miliardi di dollari di patrimonio.(Mec)