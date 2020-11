Iraq: uccisi due attivisti durante proteste a Baghdad e Bassora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attivista iracheno è stato ucciso, nel corso di proteste nella capitale Baghdad, da un gruppo di ignoti armati. Lo ha riferito una fonte della sicurezza al portale iracheno “Shafaq”. Secondo la fonte l’attivista, Ghazi Abu Muhammad, è un ex ufficiale degli Interni, con il grado di brigadier generale, che aveva fornito attivo sostegno logistico alle proteste popolari di piazza Tahrir (a Baghdad) per un anno intero. La notizia giunge poche ore dopo che nel corso di manifestazioni antigovernative a Bassora, nel sud del Paese, è stato ucciso in circostanze non note un altro attivista, il cui corpo appare in un video circolato sui social network. Il ministero dell’Interno ha successivamente confermato la morte del manifestante, annunciando contestualmente l’apertura di un’inchiesta sul suo omicidio. Un comunicato del ministero afferma che “le forze di sicurezza rispettano le direttive del Comandante in capo delle forze armate e del ministero dell’Interno, di non portare armi o utilizzarle contro i dimostranti”, aggiungendo che “il lavoro delle forze consiste nel proteggere i manifestanti”. Il ministero ha anche annunciato la formazione di una squadra di investigatori specializzata per indagare sulla dinamica del fatto. Le manifestazioni sono scoppiate a Bassora dopo che ieri il premier di Baghdad, Mustafa al Kadhimi, si è recato in visita nella città meridionale e ha inaugurato un impianto di frazionamento del gas naturale. Secondo testimoni oculari citati dal portale, la polizia ha disperso con la forza i manifestanti dopo che questi avevano cercato di piantare tende nel centro della città. Un ufficiale di polizia iracheno, per altro verso, ha dichiarato che le forze di sicurezza hanno riaperto tutte le strade dirette al sit-in. In precedenza il governo federale aveva rimosso le tende dei manifestanti da tutti i presidi di protesta nelle province centrali e meridionali dell’Iraq, alla fine dello scorso ottobre. (Res)