Covid: a Monza al via i servizi di emergenza di igiene urbana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre dal 7 novembre sarà potenziato il servizio di ritiro ingombranti che sarà effettuato anche nel pomeriggio. Il servizio deve essere prenotato al numero verde 800.77.49.99 attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 16 oppure attraverso il form presente sul portale www.monzapulita.it. Le persone positive al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, devono attenersi alle indicazioni fornite dall'Ats, per contenere la diffusione del Covid – 19. Pertanto, in questi casi, è sospesa la raccolta differenziata: per la durata della quarantena o dell'isolamento tutti i rifiuti riciclabili (plastica, vetro, carta, umido, lattine, ecc.) e i fazzoletti, rotoli di carta, mascherine, guanti e teli monouso devono essere raccolti e conferiti nel sacchetto utilizzato per la raccolta indifferenziata che dovrà essere conferito secondo le modalità abituali per il servizio di raccolta indifferenziata. In caso di necessità è possibile richiedere sacchi aggiuntivi inviando una email a rifiuti@comune.monza.it e autorizzando l'invio dei propri dati (cognome e indirizzo) all'Impresa Sangalli, attuale appaltatrice dei servizi di igiene urbana a Monza che provvederà alla consegna. Qualora si necessiti di un ritiro fuori dalla porta della propria abitazione del sacco grigio da 110 litri pieno è necessario inviare una email a rifiuti@comune.monza.it, autorizzando l'invio dei propri dati (cognome e indirizzo) all'Impresa Sangalli che provvederà per il ritiro (escluso la domenica). A conclusione del periodo di quarantena o isolamento si dovrà riprendere la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le modalità e le frequenze in vigore. Le persone non positive al tampone e che, quindi, non si trovano in isolamento o in quarantena obbligatoria, continuano a raccogliere e conferire i rifiuti secondo le normali modalità della raccolta differenziata. A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti e di smaltirli come da procedure già in vigore. (Com)