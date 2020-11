Russia-Argentina: Putin discute con omologo Fernandez su cooperazione e vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha sostenuto una conversazione telefonica con il presidente argentino Alberto Fernandez, nella quale sono stati discussi i temi della cooperazione economica e della lotta al coronavirus. È quanto riferito dall'ufficio stampa del Cremlino. "Su iniziativa della parte argentina, si è svolta una conversazione telefonica tra il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e il capo di stato della Repubblica argentina, Alberto Fernandez. È stata confermata l'intenzione per l'ulteriore sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra Russia e Argentina in tutte le principali aree, compresa la sfera commerciale ed economica", si legge nel comunicato. Le parti hanno prestato particolare attenzione, ai temi del contrasto alla diffusione del coronavirus e discusso le prospettive per l'attuazione degli accordi esistenti sull'uso del vaccino russo Sputnik V, ha precisato il Cremlino. A inizio settimana, Fernandez aveva annunciato l'intenzione di comprare 25 milioni di dosi del presidio farmaceutico, dieci dei quali sarebbero potuti arrivare già a dicembre. Un annuncio che ha acceso un intenso dibattito nel paese sudamericano. (segue) (Rum)