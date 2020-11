Russia-Argentina: Putin discute con omologo Fernandez su cooperazione e vaccino Sputnik V (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che il presidente argentino suggella i rapporti con possibili partner strategici attraverso conversazioni telefoniche in prima persona con il rispettivo leader. A fine settembre aveva fatto notizia il lungo incontro sostenuto via telefono che Fernandez - accompagnato dal solo interprete - ha avuto con il presidente della Cina, Xi Jinping. Una conversazione di 40 minuti, la prima chiamata diretta dopo mesi di serrati contatti epistolari, nella quale si è passato in rassegna lo stato dell'Associazione strategica integrale, ma si sono gettate le basi per altri promettenti sviluppi. La "chiacchierata" non faceva che confermare che l'Argentina, in cerca di risposte a una crisi finanziaria che dura da anni, alle costanti pressioni sulla valuta nazionale e sull'inflazione, volge sempre più lo sguardo verso la Cina. Una strategia che consente a Pechino di aprire una delle principali porte dell'America latina, sfidando il tradizionale legame che la regione ha con i destini economici e politici degli Stati Uniti. (Rum)