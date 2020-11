Governo: Renzi, mettere da parte divisioni e verificare condizioni patto legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader di Italia viva, Matteo Renzi, alla luce del fatto che il coronavirus "continua a fare paura" questo è "il momento di mettere da parte le divisioni e dare tutti una mano". Nella sua enews settimanale Renzi ha ricordato di "aver chiesto un tavolo politico di maggioranza" durante cui "ci siamo dati un mese di tempo: alla fine di novembre capiremo se ci sono le condizioni per un patto di legislatura da qui al 2023, come io mi auguro". Quello che è certo "è che a questo tavolo noi non portiamo discorsi astratti ma richieste concrete sul lavoro, sulla salute, sull’ambiente, sul digitale, sulle infrastrutture, sulle famiglie", ha concluso.(Rin)