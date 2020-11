Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti partecipa alla partenza del servizio di cucina mobile organizzato da Fondazione Progetto Arca, che lavora in rete con il Casc, centro aiuto Stazione Centrale, del Comune di Milano nell'assistenza alle persone senza fissa dimora.Piazza Duca d'Aosta (ore 11.30)VARIEConferenza stampa nell'ambito della "maratona web" indetta dalle 45 associazioni lombarde per chiedere il commissariamento della sanità lombarda. Partecipano Vittorio Agnoletto, medico e responsabile "Osservatorio Coronavirus", Luca Venneri, coordinatore nazionale della rete antifascista; Angelo Barbato del forum per il diritto alla salute lombarda; Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina democratica.Piattaforma Zoom, https://us02web.zoom.us/j/88363646067?pwd=YWhJdzd2NmRLb0p5OXdCcExTbXU0Zz09 (ID riunione 883 6364 6067, passcode 181380) (ore 11.00)Seminario online dedicato alla transizione digitale nel lavoro, organizzato dalla rete delle lavoratrici e lavoratori agili e da Rifondazione comunista, per presentare i primi dati dell'inchiesta nazionale sul lavoro da remoto. Con contributo video di Francesca Re David, segretaria nazionale Fiom Cgil.Diretta al link https://fb.me/e/3XMzEOi4E (ore 14.30)(Rem)