Covid: Lega Lazio, Zingaretti non ha preparato nulla per seconda ondata

- ''Dov'è la programmazione di Nicola Zingaretti dal lockdown nazionale in vista della seconda ondata? Si stanno rastrellando spazi ovunque, fino alla cappella al Santa Maria Goretti di Latina, quando le Case della Salute restano delle scatole vuote". Lo dice in una nota Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio. "Non erano il fiore all'occhiello di Zingaretti? I posti letto sono insufficienti, basta pensare che la provincia di Latina gode di 186 posti Covid su oltre 570mila abitanti, mentre i bus Cotral sono ricchi di assembramenti e non si è provveduto ad aprire immediatamente ai privati, come proposto dalla Lega. Per non parlare del caos dei vaccini. Zingaretti venga in aula a riferire'', conclude. (Com)