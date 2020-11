Ostia: clan Spada, a maxiprocesso in appello chiesta aggravante mafiosa e tre ergastoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era mafia quella che il clan Spada aveva costituito ad Ostia. Lo ha ribadito anche oggi il Procuratore generale nella sua seconda giornata di requisitoria al maxi processo in corte d’Appello a Roma contro la famiglia malavitosa che imperversava sul litorale romano. Il procuratore generale Francesco Mollace ha chiesto la conferma dei tre ergastoli che la corte d’assise di primo grado aveva inflitto a Ottavio Spada, detto Marco, a Romoletto, ossia Carmine Spada e a Roberto Spada, autore, e per questo già condannato in via definitiva, dell'aggressione con una testata al giornalista della Rai. Il 17 novembre il procuratore generale continuerà la requisitoria definendo le posizioni degli altri imputati, 17 in tutto quelli condannati e 7 gli assolti, per un totale di 147 anni di carcere. Una attività, quella del clan, chiusa dall’operazione Eclissi con cui è stata decapitata l’organizzazione dedita all’usura e all’estorsione. Contestati ad alcuni affiliati anche il reato di omicidio. (Rer)