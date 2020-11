Camera: martedì audizione Gentiloni su Agenda 2030 e sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 10 novembre, alle ore 11.30, presso la nuova aula dei Gruppi parlamentari, la commissione Esteri, in merito all'indagine conoscitiva sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'"Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione", svolgerà, in videoconferenza, l'audizione del Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni Silveri. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)