Cile: inflazione ottobre aumenta 0,7 per cento su mese, raddoppiate previsioni governo e mercato

- L'inflazione in Cile ad ottobre è stata dello 0,7 per cento su mese e del 3 per cento su anno. Il rilevamento reso noto oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) raddoppia le previsioni del governo e del mercato e dà conto quindi di un aumento complessivo dell'indice dei prezzi del 2,8 per cento nei primi dieci mesi dell'anno. Tra le voci del paniere con maggior incidenza che hanno registrato incrementi sono gli alimenti e le bevande non alcoliche (+0,6 per cento) e abbigliamento e calzature (+3,6 per cento). Il dato di ottobre, secondo quanto ha affermato oggi lo stesso ministro dell'Economia, Lucas Palacios, ha "raddoppiato le previsioni" che si attestavano attorno a un +0,3 per cento. Palacios ha sottolineato ad ogni modo che "l'inflazione complessiva continua a mantenersi all'interno del rango fissato dalla Banca centrale" e ha dichiarato che il governo si attende ad ogni modo "che l'aumento dei prezzi registri un rallentamento nei prossimi mesi". (segue) (Abu)