Italia-India: vertice bilaterale, definite aree di cooperazione per rafforzare partenariato (3)

- Conte e Modi hanno anche convenuto di individuare priorità comuni nell’ambito del G20 e di collaborare per un’agenda globale orientata allo sviluppo che affronti, tra l’altro, l’impatto della pandemia. Entrambi hanno concordato sulla necessità di un approccio multilaterale inclusivo alla protezione della salute, nel quadro delle Nazioni Unite e dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). È stata anche sottolineata la necessità che i negoziati per gli accordi commerciali e di investimento tra l’India e l’Unione europea riprendano al più presto. I due capi di governo hanno manifestato la volontà di espandere ulteriormente l’impegno nel settore della difesa e sicurezza, anche attraverso una maggiore cooperazione tecnologica. Più in generale, i due paesi intendono migliorare la collaborazione nella ricerca scientifica e tecnologica. È stata sottolineata l'importanza della cooperazione spaziale per scopi pacifici. Pertanto l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) lavoreranno per ampliare alcune aree di interesse comune. Le parti hanno ribadito, inoltre, il ruolo cruciale della connettività per la crescita economica. È stato confermato, infine, il comune impegno per l’attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) e dell’Accordo di Parigi. (segue) (Res)