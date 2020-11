Proietti: Fd'I, intitolare all'attore l'Associazione teatri comunali del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intitolare a Gigi Proietti l'associazione dei teatri comunali del Lazio. "Artista di spessore, maestro di recitazione, uomo di spettacolo completo, Gigi Proietti è stato talentuoso e convincente anche come ambasciatore di Roma nel mondo dell'intrattenimento culturale". Lo rende noto in un comunicato il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia alla regione Lazio. "Giustamente annoverato tra i giganti del palcoscenico del Novecento, merita di essere degnamente ricordato alle generazioni future anche come innovativo direttore artistico e coraggioso divulgatore dell'opera teatrale. Generosamente ha fatto scuola - aggiunge - dispensando insegnamenti, consigli ed esperienza ai tanti giovani aspiranti attori, da lui scoperti, formati e lanciati, che ora calcano con successo le scene italiane. Anche la regione gli renda l'omaggio che merita intitolandogli l'Associazione Teatri Comunali del Lazio", conclude. (Com)