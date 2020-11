Roma: assessore Politiche abitative, liquidate più di 5 mila domande bonus affitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da subito abbiamo rappresentato alla Regione Lazio l'insufficienza dei fondi originariamente stabiliti, tant'è che di recente, finalmente, sono stati messi a disposizione altri 15 milioni - continua l'assessore Vivarelli . Una buona notizia per tante famiglie in difficoltà che vedranno ora riconosciuto un contributo più aderente al reale costo degli affitti romani; soldi però che se fossero stati stanziati dall'inizio, avrebbero consentito di bonificare da subito alle famiglie oltre 500 euro a contributo, invece degli attuali 245, e di evitare agli uffici di rivedere le migliaia di pratiche già pagate, ricalcolare il contributo totale da erogare nel limite del 40 per cento dei canoni d'affitto di tre mensilità 2020, e concludere contemporaneamente le altre istruttorie. Un'ulteriore integrazione sarà poi calcolata considerando il totale delle domande escluse per mancanza di requisiti e liquidata una volta terminato l'esame di tutte le domande. L'urgenza dei cittadini - conclude l'assessore - è pari alla nostra volontà di soddisfare, prima possibile, i loro diritti". (Com)