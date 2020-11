Argentina: il 10 novembre missione Fmi, focus su negoziato nuovo programma di assistenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima missione del Fondo a Buenos Aires, conclusa l'11 ottobre, era stata organizzata "per conoscere in profondità e valutare i piani e le politiche economiche delle autorità argentine" in vista anche di una ristrutturazione del programma Stand By (Sba) da 44 miliardi di dollari concesso al paese nel 2018. In quella occasione la missione aveva accolto "con favore" l'impegno delle autorità nell'elaborazione di un programma "volto a garantire il consolidamento fiscale e la crescita, proteggendo allo stesso tempo i settori più vulnerabili, consentendo una graduale riduzione dell'inflazione e stimolando la creazione di posti di lavoro, gli investimenti e le esportazioni". Secondo quanto trapelato da fonti del governo negli ultimi giorni, Buenos Aires punta per parte sua a chiudere un accordo nei termini del programma denominato "Extended Fund Facility" (Eff). (segue) (Abu)