Argentina: il 10 novembre missione Fmi, focus su negoziato nuovo programma di assistenza (5)

- Il governo di Alberto Fernandez potrà contare inoltre sulla definitiva approvazione della Legge di Bilancio per il 2021, il cui dibattito in seconda lettura al Senato è previsto per la settimana prossima. La coalizione di governo, il Frente de Todos, dispone al Senato di un'ampia maggioranza per cui non sono attese sorprese sul fronte della votazione. Il progetto, elaborato dal ministro dell'Economia Martin Guzman, prevede una crescita del pil del 5 per cento, un deficit del 4,5 per cento, inflazione al 29 per cento e investimenti pubblici pari al 2,2 per cento del pil. Il 65 per cento delle partite di bilancio verrà destinato inoltre a spese sociali. La prima legge di Bilancio del governo Fernandez, pur prevedendo un aumento della spesa pubblica del 7,6 per cento rispetto al 2020, punta alla "stabilizzazione macroeconomica e alla sostenibilità fiscale". "Il progetto che presentiamo è realistico e definisce un percorso di ripresa economica in un quadro prudente", aveva affermato il ministro Guzmán, sottolineando che "lo Stato avrà un ruolo centrale nel processo di ripresa economica". In questo senso il disegno di legge include tra le "priorità strategiche" la "riattivazione della produzione, la creazione di occupazione, il rafforzamento delle capacità di innovazione e il rafforzamento dell'istruzione e della sanità". (segue) (Abu)