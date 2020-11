Lavoro: siglati a Milano protocolli contro capolarato e intermediazione illecita in settore food delivery (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, sulla base dei protocolli sottoscritti tra Assodelivery e i sindcati verrà costituito un organismo di garanzia, composto dai rappresentanti delle singole società di delivery food, il cui compito è vigilare in posizione di terzietà sulle dinamiche lavorative dei rider. Tale organismo svolgerà, in particolare, l’analisi dei dati anomali delle prestazioni lavorative comunicati trimestralmente dalle singole società datrici di lavoro, come definiti in un separato documento tecnico, che stabilirà anche le soglie di “allarme”. Dove dalla comparazione dei dati emergessero profili di rilievo quanto al rischio di intermediazione abusiva ovvero di sfruttamento lavorativo e caporalato, verrà inoltrata una specifica segnalazione alla Procura di Milano. Le organizzazioni sindacali firmatarie forniranno, da parte loro, un contributo essenziale in qualità di “sentinelle sul territorio”, in quanto si impegnano a raccogliere le segnalazioni di condotte anomale o comunque potenzialmente illegali. Il raccordo “di sistema” verrà svolto da un apposito tavolo di monitoraggio dei risultati dell’attività dell’organismo di garanzia, a cui parteciperanno i rappresentanti delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici. I Protocolli sono aperti ad eventuali adesioni successive da parte di ulteriori soggetti rappresentativi del settore del delivery food che manifestino l’interesse a prenderne parte. I Protocolli mirano in particolare a contrastare il fenomeno della “cessione di account” da parte dei rider profilati nelle piattaforme a rider non registrati. (com)