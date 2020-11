Urbanistica: Chiossi (M5s) su Maximo, seguiremo indicazioni Tar ma tutela interesse pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell’ordinanza interlocutoria emessa dal Tar Lazio su ricorso presentato dalla società Parsec 6 in merito all'apertura del centro commerciale Maximo l'intenzione dell'amministrazione capitolina è quella di "mettersi a disposizione per individuare eventuali percorsi procedurali finalizzati a trovare una soluzione condivisa". "Continuiamo a mantenere accesi i riflettori sul programma di recupero urbano Laurentino, mentre prosegue il lavoro per superare l’impasse - spiega Chiossi -. Oggi in commissione abbiamo approfondito l’ordinanza interlocutoria emessa dal Tar Lazio a seguito del ricorso presentato dalla società Parsec 6, sia con l’avvocatura capitolina che ha chiarito il suo perimetro giuridico che con gli uffici del Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica (Pau), che hanno fornito il quadro dettagliato dell’intero iter e delle criticità emerse. L’ordinanza ha fissato il termine di 30 giorni per arrivare ad un accordo, chiedendo all’amministrazione di mettersi a disposizione per individuare eventuali percorsi procedurali finalizzati a trovare una soluzione condivisa. Ed è quello che faremo - sottolinea - attraverso la riapertura dell’interlocuzione con le parti coinvolte, per evitare la nomina di un commissario ad acta. Fermo restando che manterremo come principio guida la tutela dell’interesse pubblico - aggiunge - e che la realizzazione delle opere pubbliche rimane la priorità, l’indirizzo condiviso in commissione è quello di ripartire dall’atto d’obbligo integrativo e aprire un tavolo di trattativa tra le parti per arrivare a una conciliazione provvisoria fermo restando l’impianto della convenzione. È un percorso complesso e ingarbugliato - conclude - ma stiamo lavorando per dare una risposta positiva alla cittadinanza". (Rer)