Covid: Regione Lombardia, arrivati chiarimenti su interpretazione Dpcm, stop a caccia e pesca

- In considerazione dell'attuale contesto epidemiologico e per ridurre al massimo gli spostamenti individuali, si tende a supportare una interpretazione restrittiva e che l'attività venatoria e di pesca non possono essere assimilate all'attività sportiva consentita del Dpcm, salvo che non si tratti di pesca sportiva o di tiro a volo come da allegato provvedimento del ministro dello sport che individua le discipline sportive riconosciute dal Coni. Così la Prefettura di Milano ha riferito alla Regione Lombardia che in seguito alla pubblicazione del Dpcm aveva chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere attività venatoria e di pesca dilettantistica. Le attività di caccia e di pesca - rimarca in una nota Palazzo Lombardia - sono al momento da considerarsi sospese. (com)