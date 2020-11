Covid: chiudono i 4 siti del Parco archeologico del Colosseo a Roma, mostre e attività online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 6 novembre e fino al 3 dicembre, in conformità con il Decreto del presidente del consiglio del 3 novembre 2020, il Parco archeologico del Colosseo chiude i suoi quattro siti, Foro Romano, Palatino, Colosseo e Domus Aurea, sospendendo le attività e le mostre in programma: il Parco continua però a offrire al suo pubblico uno straordinario patrimonio digitale da esplorare e godere online, costantemente aggiornato. Il lavoro al Parco, infatti, non si ferma: proseguono le ricerche, le attività di tutela, manutenzione, studio e, quindi, di divulgazione. È quanto is legge in una nota del Parco archeologico del Colosseo. Per facilitare questo percorso di scoperta, tutte le risorse per esplorare il Parco online sono state riunite in una nuova pagina del sito web: dai Mirabilia, che presentano una selezione dei capolavori del cuore di Roma antica, alle collezioni permanenti del Museo Palatino e dell'allestimento "Il Colosseo si racconta"; dai percorsi tematici sino alle risorse dedicate alle attività didattiche e alle nuove App. E questo mese nuovi eventi online apriranno le porte dei cantieri di restauro, con presentazioni in anteprima; si potrà esplorare il Parco attraverso passeggiate inedite digitali, essere guidati nella nuova mostra "Pompei 79 d.C. Una storia romana" e seguire le attività di tutti i giorni con le dirette del mercoledì mattina. È questo il "Quinto sito" - conclude la nota - sempre aperto, un ambiente nel quale dialogare, restare in contatto con il Parco. (Com)