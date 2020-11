Covid: Fontana, solidarietà a Gori, protesta e dissenso non devono mai trascendere in atteggiamenti violenti e minacciosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà e vicinanza al sindaco di Bergamo Giorgio Gori". Ad esprimerla in una nota è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo che ieri sera diverse persone a Bergamo hanno manifestato contro il lockdown, raggiungendo anche l'abitazione del primo cittadino. "La protesta e il dissenso sono legittimi - aggiunge il governatore - ma non devono mai trascendere in atteggiamenti violenti e minacciosi". (Rem)