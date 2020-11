Covid: Regione Lazio, assoluto divieto di bloccare le ambulanze Ares 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio, nell'ordinanza firmata oggi dal governatore Nicola Zingaretti, richiama l’assoluto divieto di bloccare le ambulanze. "In considerazione della particolare situazione epidemiologica dell’epidemia da virus Sars-Cov-2, si richiama l’assoluto divieto di bloccare le ambulanze di Ares 118 al fine di assicurare la risposta il normale svolgimento dell’attività di soccorso in emergenza-urgenza". E' quanto si legge nell'ordinanza della Regione Lazio, pubblicata sul sito, "in materia di igiene e sanità pubblica, ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Covid-19". Il provvedimento spiega che "in relazione alla programmazione di fase VIII della rete ospedaliera Covid-19 le strutture ospedaliere interamente dedicate a Covid-19 non riceveranno accessi 118 per condizioni cliniche non correlabili a Covid-19. Gli accessi 118 dei casi confermati o in valutazione Covid-19 accederanno, in relazione alla situazione complessiva della emergenza territoriale, nelle strutture ospedaliere dotate di posti letto dedicati". (segue) (Rer)