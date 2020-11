Covid: Regione Lazio, assoluto divieto di bloccare le ambulanze Ares 118 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultima settimana di ottobre "si sono registrati 1.531 accessi in Ps/Dea per Covid-19, il doppio di quanto si era osservato nel massimo del picco di marzo e 3 volte quello che si era verificato nel periodo corrispondente dei due anni precedenti - si legge ancora nell'ordinanza -. Per quanto riguarda la riduzione degli accessi per altre cause, non si osserva riduzione per i traumatismi contrariamente al periodo del lockdown, mentre si riducono di poco gli accessi per sindrome coronarica acuta e ictus. La necessità di ricoveri delle polmoniti da Covid-19 sulla rete ospedaliera ha determinato una condizione di sovraffollamento dei Ps/Dea regionali con inevitabile ripercussione sull’emergenza territoriale e blocco di mezzi del 118". (Rer)