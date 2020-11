Decreto Ristori: Gualtieri, bonifici per oltre 964 milioni di euro già il 9 e 10 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri annuncia che "in un periodo di difficoltà e di giuste preoccupazioni, possiamo dare una notizia positiva: sono passati soli nove giorni dall’emanazione del primo decreto Ristori, e l’Agenzia delle entrate ha già emesso i primi mandati di pagamento per accreditare il contributo a fondo perduto agli operatori economici interessati dalle misure di contenimento della seconda ondata di Covid entrate in vigore il 26 ottobre". Su Facebook il responsabile del Mef spiega che "sono stati disposti i bonifici in favore di più di 211 mila imprese, per un totale di oltre 964 milioni di euro" e che i primi ristori invece del 15 novembre "arriveranno già lunedì e martedì prossimi". (segue) (Rin)