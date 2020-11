Donbass: Zelensky, il 13 novembre video conferenza consiglieri politici Formato Normandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri politici dei paesi del Formato Normandia (Ucraina, Russia, Francia e Germania) si riuniranno in video conferenza il 13 novembre per discutere i prossimi passi per una soluzione al conflitto nel Donbass. Lo ha dichiarato oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, recatosi in visita a Luhansk. "Ora abbiamo informazioni che una video conferenza dei quattro consiglieri del Formato Normandia si terrà il 13 novembre, per discutere tutti i passi futuri. E abbiamo solo un futuro: il ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina e il pieno cessate il fuoco", ha affermato il presidente ucraino. (Res)