Argentina-Perù: colloquio tra ministro Esteri Solà e ambasciatore Cannock, focus su dazi al biodiesel

- La questione dei dazi antidumping al biodiesel argentino oltre ai principali punti dell'agenda politica, economica e commerciale bilaterale, sono stati al centro dell'incontro di lavoro tenuto giovedì a Buenos Aires tra il ministro degli Esteri dell'Argentina, Felipe Solá, e l'Ambasciatore della Repubblica del Perù, Peter Camino Cannock. Nel corso dell'incontro, si legge in una nota ufficiale, sono stati affrontati anche i temi della cooperazione in diversi settori, nonché la situazione politica regionale. Il ministro argentino e il diplomatico peruviano hanno convenuto sulla necessità di consolidare i legami politici, economici, commerciali e culturali attraverso il rafforzamento del dialogo bilaterale. Principale punto della conversazione ad ogni modo sono stati i dazi antidumping e compensativi imposti dal Perù al biodiesel argentino che nel 2019 hanno causato un notevole calo delle esportazioni. In questo senso, afferma la nota, il governo argentino "sostiene con forza la proposta delle società argentine esportatrici di biodiesel e chiede il supporto del governo del Perù per raggiungere un accordo, convinto che una soluzione reciprocamente accettabile a questa differenza commerciale andrebbe a vantaggio di entrambe le industrie e impedirebbe la continuità. delle procedure legali". (segue) (Abu)