Argentina-Perù: colloquio tra ministro Esteri Solà e ambasciatore Cannock, focus su dazi al biodiesel (2)

- Secondo dati ufficiali il commercio bilaterale tra i due paesi registra un attivo a favore dell'Argentina, con esportazioni che hanno raggiunto una media annua di 1.200 milioni di dollari negli ultimi dieci anni e con importazioni attorno ai 150 milioni di dollari. Tra i paesi della regione latinoamericana, il Perù è la terza destinazione per le esportazioni argentine mentre si colloca al nono posto per origine delle importazioni. L'Argentina vende manufatti industriali, distinguendosi per il complesso cerealicolo e quello automobilistico. Entrambe le parti hanno inoltre affrontato l'apertura del mercato per l'acquisto e la vendita di uve fresche e agrumi. Il ministro degli Esteri Solá ha sottolineato che il rafforzamento delle catene del valore a livello regionale è un'alternativa plausibile in cui l'Argentina e il Perù possono lavorare insieme. D'altra parte, il ministro degli Esteri Solá ha ritenuto che la prossima celebrazione del Bicentenario dell'Indipendenza del Perù, nel 2021, rappresenterà "una nuova opportunità per rinnovare i legami di amicizia ed esplorare nuove opportunità di cooperazione". (Abu)