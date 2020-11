Elezioni Usa: Biden raddoppia in Nevada, a suo favore oltre 22 mila voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti Joe Biden ha raddoppiato il suo vantaggio sul presidente uscente Donald Trump nello Stato di Nevada, dove al momento si registrano a suo favore 22mila e 76 voti. Lo riferiscono i media locali, precisando che in Nevada - dove sono in gioco sei grandi elettori - lo spoglio dei voti è attualmente al 91 per cento del totale. Da fonti della campagna Biden è atteso intanto per la serata un discorso del candidato, (Nys)