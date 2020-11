Lavoro: sindacati Milano, protocollo con Assodelivery innovativo, necessario regolamentare al meglio settore in crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello sottoscritto oggi è un accordo, importante, assolutamente innovativo, che può diventare un modello esportabile anche in altri territori del Paese e che nulla c’entra con i temi contrattuali in discussione". Così in una nota congiunta i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Milano, Massimo Bonini, Carlo Gerla, Danilo Margaritella commentano la sottoscrizione di un protocollo di legalità con Assodelivery che ha l'obiettivo di contrastare l'intermediazione illecita di manodopera e il fenomeno del caporalato, così come ogni forma di sfruttamento dei lavoratori, del settore del food delivery. "È necessario regolamentare al meglio un settore giovane e in costante crescita, come quello del delivery, eliminando ogni tipo di ambiguità ed illegalità - aggiungono Bonini, Gerla e Margaritella - Il sindacato confederale si impegna a segnalare i comportamenti scorretti e ad operare per il rafforzamento dei diritti e delle tutele dei lavoratori". (com)