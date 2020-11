Covid: vicesindaco Roma negativo a test, torna in ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesindaco di Roma Luca Bergamo è risultato negativo al tampone per la ricerca del Covid e quindi torna a essere operativo in Campidoglio, mentre la sindaca di Roma Virginia Raggi è in isolamento dopo essere risultata positiva ai test. "Ringrazio tutti quelli che mi hanno chiamato per conoscere il mio stato di salute: ho appena ricevuto il risultato del tampone per il Covid-19, ed è negativo - scrive Bergamo in un post su Facebook -. In questi ultimi giorni ho lavorato in auto-isolamento, sono contento di poterlo interrompere e di tornare nuovamente in ufficio". Il vicesindaco si era messo in autoisolamento a seguito della comunicazione di Raggi sulla sua positività al Covid. (Rer)