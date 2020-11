Iraq: membro milizie sciite Pmu ucciso da esponenti Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esponenti dello Stato islamico (Is) hanno attaccato nel governatorato di Kirkuk, in Iraq, l’abitazione di un membro delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu), coalizione di milizie a maggioranza sciita, uccidendolo. Lo riferisce un comunicato delle Pmu. Si trattava secondo il comunicato di Muhammad Hazem Abdullah Diab, combattente della 56ma brigata delle milizie. Dall’inizio di quest’anno sono aumentati in Iraq gli attacchi a opera di sospetti militanti dello Stato islamico, principalmente nelle aree comprese fra Kirkuk, Salah al Din e Diyala. Nei giorni scorsi le Pmu hanno annunciato l’arresto di un membro “di spicco” dell’Is, catturato sulla base di un lavoro di intelligence nel governatorato di Najaf. (Res)